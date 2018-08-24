管爺的台大校長推薦表格 原來是「他」填的

監委調查台大校長遴選案，向台大調閱校長當選人管中閔的「校長被推薦候選人資料表」，「專兼任」欄位是空白的，但推薦表下面有管中閔的親筆簽名，遭質疑未確實填載。（資料照）

2018-08-24 07:43

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委調查台大校長遴選案，向台大調閱校長當選人管中閔的「校長被推薦候選人資料表」，「專兼任」欄位是空白的，但推薦表下面有管中閔的親筆簽名，遭質疑未確實填載。監院人士表示，這張表格是台大經濟系教授王泓仁填寫的，而他是管中閔的推薦人之一，管中閔的推薦人有2、30名，確定沒有前總統馬英九。

根據「台大校長遴選委員會作業細則」規定，中央研究院院士、國內外教授、副教授、研究員、副研究員（含退休）20人以上連署，得推薦1人；各學術專業學（協）會，經各該會正式議決，得推薦1人；校友總會、各地區校友會、學生會、研究生協會，經各該會正式議決，得推薦1人；遴選委員會5人以上，得連署推薦1人。

監院人士解釋，管中閔是由學界連署推薦，因推薦人有資格限制，馬英九並不符合資格，所以推薦人中並沒有馬英九。而在2、30名推薦人中，由王泓仁擔任聯絡人，因此負責填寫表格。事實上，1月爆發發生台大校長遴選爭議後，60多名台大教授以「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」為主題連署，連署活動就是由台大經濟系教授王泓仁發起。

不過，這名人士強調，重點不在於誰填推薦表，而是管中閔自己已在表格上親筆簽名。因為管中閔兼職台灣大獨董、薪酬委員及審計委員3職，在校長遴選過程並未對外揭露，因此部分遴選委員知悉、部分不知悉，遑論遴選委員、台灣大副董事長蔡明興的利益迴避問題。