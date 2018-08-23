熱帶性低壓襲台 中南部總雨量恐破800毫米

累積雨量圖。（擷自氣象局網站）

2018-08-23 20:30

〔中央社〕中央氣象局預報員林定宜今天表示，今晚到明天上半天中南部雨勢仍強，仍有大豪雨或超大豪雨發生機率，中南部累積總雨量甚至可能達到800毫米。

中央氣象局預報員林定宜說，熱帶性低氣壓中心今天下午在嘉義、雲林一帶，未來將沿中央山脈西側逐漸北移進入台灣海峽北部，今晚到明天上半天，中南部將有持續性強降雨，台中以南將會陸續有豪雨甚至局部性大豪雨或超大豪雨發生的機率，北部及東半部地區也有局部大雨發生的機率。

氣象局傍晚也公布這次熱帶性低氣壓雨量預估，預估23日上午8時到25日上午8時，中、彰、投、雲、嘉、南、高、屏平地和山區累積總雨量可能達500毫米到800毫米，台東山區總雨量可能達200到400毫米，提醒民眾留意。

氣象局今天傍晚也持續發布豪雨特報，高雄市和屏東縣可能出現超大豪雨，大豪雨警戒縣市包括彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市，豪雨警戒縣市包括澎湖縣、台東縣、台中市和苗栗縣山區。

另外，新北市、桃園市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、新竹市、花蓮縣也被列為大雨特報警戒範圍，提醒民眾留意瞬間大雨、雷擊和強陣風。（編輯：吳協昌）