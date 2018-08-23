豪大雨襲澎湖 打亂海空運交通 暫時紓解水荒

受到豪大雨影響，澎湖機場空運航班調度大亂。（記者劉禹慶攝）

2018-08-23 19:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今日受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，為澎湖帶來今年最大降雨量及時雨量，已達200毫米豪雨量，連帶打亂澎湖對外海空運，航行高雄與馬公的台華輪已連續停航2日，澎湖機場則取消多班對外航班，同時豪大雨也為水庫帶來進水，暫時紓解水荒問題。

澎湖自去年以來僅有1颱風造訪，加上今年空梅現象，導致3座地面水庫興仁、成功及東衛水庫，僅有10餘萬儲水量；今日接近輕颱等級的熱帶低氣壓過境，卻帶來驚人雨量，自來水公司馬公營運處統計，今日下午1時30分止，降雨量達150毫米，進水量由14.7萬噸增加為32萬噸，同時雨量持續、進水量也將累積。

根據澎湖氣象站資料，截至下午5時30分，累積雨量達192.5毫米，估計整日會突破200毫米豪雨線，同時早上9-10時時雨量達52毫米，降雨量及時雨量雙破今年最高紀錄，由於雨水來得急，又持續不斷降雨，導致路面及部分青青草原低窪處積水，許多車輛都是涉水而過險象環生。

另外受到大雨影響，航行高雄與馬公的台華輪，22、23日連續2天都已停航，澎湖機場至下午5時50分止，已取消16離站航班，分別是澎湖至高雄4航班、澎湖至台北5航班、澎湖至台中5航班、澎湖至台南1航班及澎湖至七美1航班，同時晚間氣候仍未好轉，取消航班還會持續增加。