暴雨狂襲 公路總局：全台5省道已封閉通行

屏東東港台17線封路，中正路又積淹水。（記者陳彥廷攝）

2018-08-23 18:02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕受到豪雨侵襲影響，截至下午5點，全台省道已有1處預警性封閉、4處災情阻斷封閉、3處道路有災情但仍可通行。交通部公路總局說，今天上午已成立緊急應變小組，盤點及執行相關防汛整備作業，將持續監控豪雨動態，發布道路預警訊息，相關訊息民眾都可上公路總局網站 查詢。

目前預警性封閉路段為，台17線西部濱海公路211K橋頭區典昌路典寶橋，封閉主因水位高漲，後續將視水退狀況開放通行。

災情阻斷封閉路段則包含台17線256K東港路段，因路面淹水封閉，將視水退狀況開放通行；台19甲線65K至67K岡山區嘉興路路段、台19甲線72K至73K岡山區頂潭路，因路面淹水封閉，同樣視水退狀況開放通行；台20線159K處則因落石坍方阻斷道路，目前實施道路封閉措施。

另外，台20線51.6k（台南市南化地區）因土泥流阻斷交通，目前已搶通1車道；屏東台24線11K繁華路段，外環道右側淹水，外側道路實施交維；台29線73k至79k因旗山區旗南三路路段上邊坡泥流，封閉南下車道，改由北上調撥另一車道，目前仍雙向可通行。