雨彈續炸高雄 溪水暴漲、農田淹沒

二仁溪畔多處農田果園已成一片汪洋。（記者蘇福男攝）

2018-08-23 17:12

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市今天下午持續下暴雨，包括二仁溪、典寶溪和阿公店溪等溪流均水位暴漲，田寮崇德橋從2點30分開始封橋禁止通行，梓官典寶橋南下車道也暫時封閉，溪畔多處農田果園已成一片汪洋。

岡山地區今天上午受到暴雨影響，有多處路段嚴重淹水、甚至封路，由於下午雨勢仍未停歇，省道台19甲線岡山五甲尾往阿蓮方向的積水仍深，國道10號燕巢交流道積水仍未退，交流道持續封閉車輛下不去。

建議要由五甲尾往阿蓮的駕駛人，從大莊路繞道嘉新東路二段、接華崗路（吉園）、中崙寮路、高14-1道路，沿大崗山下即可抵達阿蓮、田寮區。

另省道台28線16k田寮西德路段竹叢土石流傾倒，佔據3車道，經公路總局緊急派員清除，目前已逐漸恢復通行，阿蓮大崗山生態園區土石佔據建國路車道，目前也已完成清除，車輛可通行。

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二仁溪水暴漲，大批廢棄竹材卡住崇德橋墩，阻礙水流。（記者蘇福男攝）

持續暴雨導致二仁溪水水位暴漲，田寮崇德橋從下午2點30分開始封橋禁止通行。（記者蘇福男攝）

省道台28線16k田寮西德路段竹叢土石流傾瀉，佔據3車道，公路總局緊急派員清除。（記者蘇福男攝）