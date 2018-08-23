資深刑警猝逝 高市警界同仁發動募捐百萬助遺孀

鼓山分局偵查隊綽號「阿諾」的柳姓偵查佐，因心肌梗塞猝死，留下國小三年級的女兒，以及在市場販賣服飾的妻子，警界同仁為協助阿諾遺孀能順利教養女兒，發起募捐，共募得130幾萬元，由分局長葉錫山轉贈給阿諾太太。（記者黃建華翻攝）

2018-08-23 20:59

〔記者黃建華／高雄報導〕鼓山分局偵查隊綽號「阿諾」的柳姓偵查佐，因心肌梗塞猝死，留下國小三年級的女兒，以及在市場販賣服飾的妻子，警界同仁為協助阿諾遺孀能順利教養女兒，發起募捐，共募得130幾萬元，昨由分局長葉錫山轉贈給阿諾太太。

51歲的「阿諾」，1987年7月自警專警員班116期畢業，從警逾30年，1992年轉換跑道擔任刑警，與阿諾共事過的同仁聽聞噩耗，都相當難過。

鼓山分局分局長葉錫山感念阿諾生前全力投入打擊犯罪、勇於任事，初聞噩耗立即指示協助遺孀成立治喪委員會，送阿諾走完最後一程；另函請高雄市警局發動員警募捐，希望透過高市全體員警的力量，幫助阿諾未完成教養女兒的責任盡一份心力，期望減輕阿諾愛妻的負擔。

葉錫山代表局長李永癸將募得的130餘萬元轉交給阿諾的遺孀，柳太太表示，非常感謝大家在阿諾驟然辭世這段期間以來的關心與幫忙，並發願餘生定會竭盡個人所能，來幫助他人，近日聽聞麻豆分局交通分隊一名同仁病逝，感同身受立即伸出援手，盡棉薄之力；同時期許女兒能像父親一樣積極、有正義感，更希望長大後能投入警察工作，持續為社會治安打拚，完成阿諾的遺願。