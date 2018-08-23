宜蘭國道客運直達桃園機場 11月17上路 每天60班次

宜蘭國道客運直達桃園機場路線預計11月17日就可上路。（記者林敬倫攝）

2018-08-23 12:35

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕立委陳歐珀辦公室今在礁溪轉運站舉行履勘，宣布11月17日宜蘭國道客運直達桃園機場路線就可上路，由統聯可運取得經營權，一天60班次；陳歐珀強調，營運後除會提供縣民1個月搭乘半價優惠，統聯也承諾，將招募20名宜蘭縣籍司機，投入直達路線。

交通部7月18日核定統聯客運取得宜蘭至桃園機場國道經營路權，統聯有6個月籌備期，原預計明年1月中旬才能營運，但經陳歐珀、交通部及統聯協調後，籌備期提早3個月，並給予1個月寬限期。

昨陳歐珀在宜蘭縣礁溪轉運站舉行履勘，邀請立委鄭寶清及交通部次長祁文中等人與會，宣布11月17日宜蘭國道客運直達桃園機場路線就可上路，每天60班次，如未塞車，單趟車程從原本的3小時減少剩1個半小時，票價200元到280元不等。

陳歐珀說，路線營運後，縣民出國旅行就不用大包小包，節省約1個半小時轉乘時間，除讓縣民出國更便利，更有助於為宜蘭縣帶來觀光人潮，振興觀光產業。

陳歐珀指出，路線營運後1個月，縣民憑身分證，可享搭乘半價優惠，統聯也承諾，將招募20名宜蘭縣籍司機，投入直達路線，希望藉此造福鄉親。

祁文中指出，宜蘭縣好山好水，要提升觀光產業，聯外的交通非常重要，台北、宜蘭運輸的國道客運，路線與班次近年不斷增加，打造北北基宜共同生活圈，這次桃機直達路線在通車，對國際觀光更有幫助；宜蘭縣觀光協會理事長王文新指出，這條路線宜蘭觀光產業爭取10年，感謝陳歐珀協助爭取，通車後宜蘭縣境外自由行，預期會有增加2至3倍的成長。（13:23更新）