暴雨狂轟猛炸南台灣 多處巷道成小河（不斷更新）

今早暴雨狂轟猛炸南台灣，造成台南、高雄、屏東多處積水。圖為高雄市民生二路嚴重淹水，警方派員警戒。（記者黃建華攝）
首次上稿13:00
更新時間13:30
〔即時新聞／綜合報導〕受到熱帶性低氣壓影響，中央氣象局在今（23日）上午針對全台18縣市發布大豪雨、豪雨、大雨特報，中南部地區一早出現強降雨，各地也紛紛傳出積水災情，以下為各地情形。
熱帶低壓挾暴雨炸南台 雨叫屏東人起床
今天一早，不少屏東人就被滂沱大雨吵醒，看到久不停歇且絲毫不見緩勢的雨量，忍不住驚訝：「這是颱風嗎？」。
台南市區大雨 成大附近道路成河、交通混亂
熱帶低氣壓影響，台南市從上午9時開始就一直下大雨，造成多處路段因雨水宣洩不及而積水，小東路成功大學後門前更形成一道臨時溪流，民眾過馬路如渡河。
台南大雨「安中河」再現 居民怨：新建排水工程
中央氣象局今日針對台南發布豪雨特報，今早市區已出現大雨且多處淹水。台南北區公園路一間牛肉麵店，今早9點多架設40公分高的防水板預防淹水，但雨水仍漫過防水版並進入店家內，積水至少10公分。
10.5小時雨量破200毫米 屏東春日雨量冠全台
今天一早熱帶低壓有升級成颱風的可能，由於目前中心點已登陸，為高雄、屏東帶來大雨，其中屏東春日鄉的3個測站，一度占據全台前三，尤其大漢山今天的雨量已累積達202毫米，居全台之冠。
熱帶低壓帶來致災性雨勢 南高屏多處一級淹水警戒
受到熱帶性低氣壓登陸及其外圍環流影響，中南部地區出現強降雨，高雄林園、前鎮時雨量破100毫米，台南、屏東低區的時雨量也逾6、70毫米，水利署已針對台南、高雄、屏東多處鄉鎮區發布一級淹水警戒。
雨彈狂炸水淹鐵軌 鳳山火車站雙向不通
受到熱帶性低氣壓登陸及其外圍環流影響，中南部地區出現強降雨，各地紛紛傳出淹水災情，高雄鳳山車站發生水淹軌道事件，目前雙線暫時不通。
高雄降大雨 小港機場多航班受影響
中央氣象局在今（23日）上午10點45分，針對全台18縣市發布大豪雨、豪雨、大雨特報，高雄小港機場也因大雨打亂航班，目前國內線已有7個航班取消、國際線有5航班取消。
高雄市豪大雨 應變中心提升為1級
高雄市政府剛才宣布，因今天預估雨量將超過大豪雨等級，市府決定從今天中午12點起，應變中心由2級開設提升為1級開設，代理市長許立明預定於12時30分，前往消防局災害應變中心聽取簡報。
大雨造成火災警報器短路 屏東縣衛生局員工趕緊撤離
屏東縣今天大雨不斷，造成縣府衛生局的火警警報器短路發出警報聲，員工不知情況忙著朝外逃生，獲知是短路後才鬆了一口氣。
屏東雨勢用倒的 萬丹、屏東多處淹水
熱帶低氣壓造成屏東大雨不斷，屏東、萬丹多處地點淹水，屏東市大連路淹水到大腿高，台29線萬丹鄉萬大橋下淹水達50公分道路封閉，民眾說今天的雨像用倒的，來的又急又快。
水淹軌道漸退！ 鳳山火車站西正線已通車、東線減速慢行
南部受到大雨侵襲，台鐵今日上午11點5分接獲通報，鳳山站南端10公里處因大雨水淹軌面，一度雙線無法行車。台鐵局表示，事發後工務段已派員現場監視，隨著水逐漸退去，11點50分西正線已恢復通車，不過東正線該地點列車仍需減速，以時速60公里慢行通過。
旺盛對流盤據 高雄3小時累積雨量破2百毫米
旺盛對流盤據上空，高雄市區從上午9點起狂降3小時豪雨，累積雨量破2百毫米，有車輛泡水由消防員救出駕駛。
高市三民區中華地下道積水 機車道一度封閉
受熱帶性低氣壓影響，高雄今天上午下起滂沱大雨，造成高雄市區多處積水，三民區中華地下道北上機車道嚴重積水，警方緊急封閉機車道，另力行路、同盟路口的涵洞也積水約10公分，路過汽機車都放慢速度，周邊交通受影響。
熱帶低壓進犯 屏東飆10級陣風 東港進德大橋機車進退不得
熱帶低氣壓進犯，造成高屏降下豪大雨，因為登陸點就在屏東縣東港鎮，不只雨勢驚人，風勢更是令人膽顫心驚，東港就被測出9級陣風，中心低氣壓亦已低於輕颱標準，堪稱準颱風。
雨像用倒的！水漫高雄 市區道路多處積水（圖輯）
高雄市今天上午降下暴雷雨，傾盆雨勢就像倒的一樣，全市各地陸續傳出災情。
今早南台灣下大雨，台南、高雄、屏東多處積水。圖為屏東市大連路淹水到大腿高。（記者葉永騫翻攝）
台南市安南區的安中路成為「安中河」，居民抱怨新建排水工程破功。（翻攝自我住台南安南區討論交流版）
大雨侵襲，鳳山站南端一度因水淹軌面不通，目前東線須減速慢行。（圖：台鐵局提供）