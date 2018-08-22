「走在路上被說像鬼」 桃園力推臉部平權

桃園市響應臉部平權運動，共23所學校配合推動。（記者陳昀攝）

2018-08-22 23:52

［記者陳昀／桃園報導］「走在路上常常突然被說『長得像鬼一樣』」，陽光基金會盼顏損者不再遭受異樣眼光或不公平對待，今年推動臉部平權環台計畫，桃市府也響應，即日起至9月底在市立圖書館舉辦書展，並有23所學校在校內張貼標語，安排基金會前往舉辦講座。

陽光基金會去年調查「台灣民眾身體意象與經驗」，受試者中有12.1%曾因外貌遭他人取笑、13.7%因外貌被取不喜歡的綽號，11.5%曾因外貌被批評，相當於每8人就有1人曾因外貌遭受不友善對待。

20多年前於餐廳大夥倖存陳美麗分享道，自己為了重新看見、呼吸、進食而努力時，常常會有陌生人突然說「妳長得像鬼」，讓人覺得努力都沒了意義，但她努力學習、考取證照，如今已是高階經理人，因此決定站出來告訴大眾，真正的平權是站在同一個水平彼此相待，不要以貌取人。

桃園為北台灣推廣首站，桃園副市長游建華表示，市府將全力協助推廣臉部平權，讓市民充分認識、支持，位於文化局4樓的市立圖書總館即日起至9月底也有「臉部平權書展」；教育局也認同「臉部平權」從教育扎根，因此有23所學校配合推動平權教育，在校內張貼宣導海報並安排基金會入校辦理講座。

陽光基金會董事長馬海霞表示，2015年在中壢設立桃竹服務中心，在地協助燒傷顏損者，感謝桃市社會局提供協助，但要讓顏損傷友不再遭受異樣眼光與對待，必須更積極推動臉部平權與友善環境。