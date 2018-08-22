鬼月到鬼門還沒開？ 鹿港地藏王廟這樣說

鹿港地藏王廟虎門，必須有辦理普渡法會才會打開。（記者劉曉欣攝）

2018-08-22 18:08

〔記者劉曉欣／彰化報導〕鬼門沒開？鹿港地藏王廟強調，這是因為配合普渡習俗的改變，以往從農曆7月初一就開虎門，在分區輪流普渡改為中元節普渡後，廟方只有辦理普渡法會才開虎門，也就是從明天起，將開「虎門」3天！

鹿港地藏王廟總幹事林慧娟表示，「鹿港普渡歌」就是描寫鹿港早年市區分區輪流普渡的情況，第一句就是「初一放水燈」，也就是指地藏王廟在農曆7月第一天，就用放水燈來迎接好兄弟，當時，確實就是從7月初一就打開虎門，象徵開門迎接陰間好兄弟。

不過，後來農曆7月普渡統一改為在中元節普渡，也就是集中在農曆7月15日這一天，所以，鹿港地藏王廟也改在農曆7月13日放水燈，並舉辦為期3天的普渡法會，因此，虎門也配合法會，從農曆7月13日起開3天。

「要有準備給好兄弟的普渡食物，才能打開虎門！」林慧娟強調，鹿港地藏王廟虎門平日都不開，只有在農曆7月13日到15日舉辦普渡法會才開，廟方會先豎燈篙，代表告知好兄弟這裡有辦裡普渡法會。

也有許多信徒都自製蓮花船，已先行送到鹿港地藏王廟，有艘黑色特製蓮花法船，非常特別；還放有象徵奶瓶的法船，代表普渡嬰靈。