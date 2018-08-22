濁溪搶水文化節 帶你順著河流去旅行

林內搶水節，歡迎大家一起報名參加。（記者詹士弘攝）

2018-08-22 13:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕農委會水保局南投分局為喚醒友善鄉土的環境意識，今年以「農村四季．生命之歌」為主題，將在林內鄉烏塗社區舉辦「濁溪搶水文化節」，並結合流域中上游各項特色食材，搭配林內的景點，邀民眾9月14至15日一起重溫搶水歷史情境。

水保局南投分局長陳榮俊表示，濁水溪是台灣最長的河川，百年來從攔水灌溉到引水發電，見證了台灣農業與工業的發展史，早年水利技術不純熟，先人為了在旱季引水灌溉，以竹編的「籠仔笱」在溪中層層堆疊成壩，也形成林內獨特的百年搶水文化。

陳榮俊表示，搶水節將於9月14至15日舉行，歡迎大家一起報名參加，期間民眾也可以參加濁水溪沿線的各項活動，感受台灣農村不同的風土人文、飲食文化與生態環境。

林內搶水節，歡迎大家一起報名參加。（記者詹士弘攝）

水保局南投分局辦「濁溪搶水文化節」，邀民眾順著河流去旅行。（記者詹士弘攝）

水保局南投分局辦「濁溪搶水文化節」，邀民眾順著河流去旅行。（記者詹士弘攝）

水保局南投分局辦「濁溪搶水文化節」，邀民眾順著河流去旅行。（記者詹士弘攝）