紀念伯恩斯坦百年 國台交製作華人版《西城故事》

女高音黃莉錦飾演女主角瑪麗亞。（記者何宗翰攝）

2018-08-22 12:47

〔記者何宗翰／台中報導〕今年是美國作曲家、指揮家伯恩斯坦百年冥誕，世界各地共有兩千六百多個紀念活動，國立台灣交響樂團特別製作以他著名的音樂劇作品《西城故事》，作為2018/19樂季的序幕，9月8、9日將在台中國家歌劇院大劇院以音樂會形式演出。

《西城故事》改編自莎翁經典《羅密歐與茱麗葉》，故事背景從400年前的義大利搬移到了50年代的紐約，兩大家族的世仇成了移民幫派的火拚，就連浪漫的樓台相會也轉變成在後巷安全梯上的互訴情衷，不變的是男女主角對於愛情的堅定不渝與宿命的悲劇結局。

國台交團長劉玄詠表示，今年為伯恩斯坦及法國作曲家德布西百年紀念，所以在開季節目規劃了伯恩斯坦的《西城故事》，在12月底也規劃了「百年薪傳-德布西與伯恩斯坦」音樂會，邀請指揮水藍詮釋兩人作品。

《西城故事》從演出到製作團隊全由華人擔綱，由香港傑出音樂家廖國敏擔綱指揮，陳思照擔任導演，男主角東尼兩場分別由王典及簡崇元擔綱，女主角瑪麗亞兩場分別由林玲慧及黃莉錦飾唱。

導演陳思照表示，這次演出經授權為音樂會形式，雖抽離舞蹈成份，歌手將以戲劇動作及精心走位設計，融合舞台燈光效果豐富地呈現整齣音樂劇，演出將搭配中文字幕進行，觀眾可以盡情欣賞。