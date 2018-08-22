邀知名水下攝影師入海 觀光局花1年逾900萬拍台灣美景VR

2018-08-22 12:30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為讓國際觀光客能身歷其境體驗台灣美麗的自然人文美景，交通部觀光局耗資超過900萬元，委託台灣在地團隊進行為期1年的台灣自然及人文美景3D VR影像拍攝作業，網羅本島及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島的海、陸、空美景，還邀請台灣唯一被潛水雜誌Scuba Diver/Ocean Planet特刊選為全球不可不知的水下攝影師Yorko Summer親自入海操刀拍攝。觀光局表示，未來會將影像做為剪輯影片的素材，並在各大國際旅展、機場曝光，最快今年9月東京旅展就能公開展示。

台灣擁有豐富的旅遊資源及多元的節慶文化活動，觀光局委託國內廠商以地面固定及移動、空中及水下拍攝手法，進行6K 3D影像拍攝，今天舉辦試映會，觀光局副局長也親自到場戴上VR頭盔體驗。

觀光局表示，此次拍攝範圍涵蓋台灣本島以及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島等之陸、海、空美麗景致，影片可看見台北最HIGH新年城101跨年煙火、平溪天燈節、台南鹽水蜂炮及台灣燈會等經典台灣在地活動，還有茂林成千上萬飛舞的紫斑蝶、悠遊海中的海龜及魚群，及和平島阿拉寶灣秘境等民眾不易觀賞到的奇特自然景觀等100個景點或活動。水下拍攝更邀請2017年綠島海洋觀光大使，及全球不可不知的122位水下攝影師之一的Yorko Summer進行拍攝。

觀光局副局長張錫聰表示，透過虛擬實境體驗台灣各地人文風景，這是過去沒有過的經驗，將來將在國內外旅展、13個駐外辦事和國內國家風景區遊客中心處布置場地設施給國際觀光客和國人體驗，加深對台灣文化、景點特色的認知。

觀光局此次也邀請新世代劇場演員與自由創作者洪珮菁導演，透過人物演員與影像元素結合互動創作，拍攝「踅（ㄒㄩㄝˊ）台灣」360 VR微電影，呈現台灣在地文化特色，該支影片預計9月在觀光局官網上線。

台灣360度3D影片（海洋篇）