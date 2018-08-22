揭開神秘百年保險櫃 台日解鎖達人大PK結果是...

塵封近50年的保險櫃，日本籍解鎖達人都三度挑戰失敗，台灣鎖匠吳坤浩僅花50分就解鎖成功。（記者張議晨攝）

2018-08-22 11:37

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉公所有座近百年保險櫃，近40年未曾打開，連日本解鎖達人來台3度挑戰，都踢到鐵板，今天台北通化街的鎖匠吳坤浩，上午到場挑戰，不到50分鐘就解鎖成功，揭開保險櫃神秘面紗；公所人員笑稱，「台灣鎖匠略勝一籌！」

冬山百年保險櫃約有40年沒有開啟，裡面有什麼寶物引起眾人好奇，冬山鄉長謝燦輝去年初懸賞5000元，徵求開鎖好手解開謎底。

16日有號稱「沒有他解不開的鎖」日本開鎖達人到冬山挑戰，但直到17日下午都沒有解鎖成功，隨後轉往嘉義市、新竹市北門國小，分別打開百年保險櫃，昨上午3度挑戰，仍以失敗收場，只能失望返日，公所隨後加碼開鎖獎金到1萬5000元。

「給我1小時，我有信心打開！」今上午台北通化街的鎖匠吳坤浩到冬山挑戰，花了40分鐘解開下面鑰匙所，再花10分鐘解除密碼，順利讓塵封多時的保險櫃物品重見天日。

開鎖經歷有39年的吳坤浩解釋，日本人鎖定的是上方密碼鎖，所以花了很多時間破解密碼，但他到現場就，認為關鍵在下方的鑰匙孔，先利用兩樣解鎖工作以及WD40潤滑，約40分鐘就解鎖；隨後轉向片假名密碼，憑手感10分鐘找到竅門，整個解鎖過程不到50分鐘。

保險櫃內有木製三層櫃，存有1949年國民政府發行的公債，還有青果社的證券，以及多張土地所有權狀、存單、銀行存簿等，公所人員從最晚存入的資料年分判斷，保險櫃已有近40年未曾開啟。冬山鄉長謝燦輝說，保險櫃存放許多文物，整理後將與保險櫃一同展示。

塵封近50年的保險櫃，日本籍解鎖達人都三度挑戰失敗，台灣鎖匠吳坤浩僅花50分就解鎖成功。（記者張議晨攝）

塵封近50年的保險櫃，日本籍解鎖達人都三度挑戰失敗，台灣鎖匠吳坤浩僅花50分就解鎖成功。（記者張議晨攝）