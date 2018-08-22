08/22 各報重點新聞一覽

2018-08-22 06:15

自由時報

台薩斷交 美批中傷害穩定

中國蠻橫出手挖我邦交國的事例再添一樁，且時機點選在蔡總統結束「同慶之旅」返台隔日！我原中美洲友邦薩爾瓦多，因中國提供鉅資開發東部聯合港、軍售、選舉經費，計畫與中國建交，我昨主動宣布與薩爾瓦多斷交，薩國隨後宣布與中國建交。這也是蔡政府首次主動宣布斷交。

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不畏機師罷工 華航長榮有談判破局準備

國內航空界首度爆發華航與長榮兩家龍頭航空公司機師串連罷工，關鍵談判將在今天登場，針對機師工會稍早強調「不讓步就逕行罷工」，對兩航空公司全面施壓，消息人士指出，為降低可能的衝擊，兩航早從七月起已經鴨子划水，為破局做好準備，目標是「確保旅客權益」，將全力以顧及社會觀瞻為由勸回機師，讓罷工落幕。

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桃機工程坍塌 3人活埋亡

桃園機場進行串連南、北停機坪的ＷＣ滑行道遷建及雙線化工程，昨下午四時四十分，進行機場航站北路工區自來水及消防管線主幹遷移改接水管作業，五名工人在深度約四米的工地施工，工地邊坡無防護措施，兩側土石突然坍塌，三名工人遭土石活埋，四十歲黃泉貴、五十四歲陳尚元、五十七歲朱寶泰等三人被救出後均無生命跡象，送醫急救仍不治。

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蘋果日報

台薩斷交 中國2年挖5國 蔡：越打壓 越團結

中國惡行不容姑息！總統蔡英文前天才結束9天8夜，訪問中南美洲友邦巴拉圭與貝里斯行程，中國隨即出手挖我友邦薩爾瓦多。據悉，薩國盼我國能參與總值逾8000億元開發案投標，我評估後拒絕，但中國允諾投資，台薩邦交生變。外交部昨上午9時30分宣布台薩斷交，蔡總統中午開記者會痛批中國作為已造成全球局勢不穩，呼籲國內團結，也籲國際社會「這不只是台灣的事，情勢的迫切，已經不容許我們有任何一點姑息！」

草菅人命 未做擋土牆 土石崩塌 桃機埋管 害活埋3死

桃園機場長榮航勤大樓旁一處管線工地，昨下午一個深達2層樓大洞中，5名工人做完工程，準備順著洞底管線爬上來，未料邊坡石塊突然滾落，工人們抬頭一看，還來不及呼喊示警，大片土石轟然崩落，比安全帽還大的石塊砸向工人頭部，其中3人遭到掩埋，另2人躲過土石則連滾帶爬攀出洞外，大喊：「崩土了，有人被埋住。」警消獲報趕來救援，將遭活埋的3人救出送醫，可惜仍回天乏術。

聯合報

蔡總統：外交遭破壞 挑戰中華民國（台灣）底線

蔡英文總統前天深夜結束出訪友邦行程，昨天卻傳出邦交國薩爾瓦多決定與中國大陸建交。外交部長吳釗燮昨天主動宣布，「自即日起終止我國與薩爾瓦多外交關係」。蔡英文總統也舉行記者會表示，以中華民國（台灣）之名的外交關係被破壞，就是挑戰我們共同的底線，壓迫我們的邦交國，以跟中華民國（台灣）斷交為建交的前提，就是對我國主權的侵犯。

核一廠年底除役？環評有變數

核一廠一號機將於十二月屆滿除役，但廢棄物怎麼處理引發爭議。環保署環評大會昨召開核一廠除役計畫二階環評，由於台電規畫將八點五公噸的廢棄物外運處理，引起外界輻射外洩疑慮，環評委員審查後，要求台電確認鄰近可能去化管道，全案補件後再審。

中國時報

薩與陸建交 拉美後院恐現骨牌效應！美影響力式微

美國介入斡旋無效！外交部長吳釗燮昨宣布我與薩爾瓦多斷交。這是蔡政府執政以來第5個斷交國家，目前拉美地區僅剩9個邦交國，但在大陸持續利誘、美國也無力勸止之下，恐怕要面臨崩盤危機。

推行黑鮪認證制！日恐加強監控釣魚台海域

《讀賣新聞》報導，「中西太平洋漁業委員會」（WCPFC）針對有絕種之虞的太平洋黑鮪，將採行由日本主導的國際漁獲證明制度，即在沿岸各國的漁港確認卸貨量和捕魚法，以正確掌握實際情況，進一步嚴格進行資源管理，最快可望在2021年起實行。黑鮪經常出沒在釣魚台附近的台日重疊海域，目前並不清楚日本海上保安廳和水產廳的取締船是否會在新制度通過後，加強對台灣漁船的取締。