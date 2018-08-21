麥當勞50週年慶推0元優惠券？ 拙劣P圖被網友識破

山寨麥當勞臉書粉絲專頁「麥當當」今（21）貼出假的慶祝50週年「超值午/晚餐0元起」優惠券，指出每名網友限領1份，立刻被識破為假訊息。（圖擷取自麥當當臉書粉專）

2018-08-21 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕山寨麥當勞臉書粉絲專頁「麥當當」今（21）日晚間6點1分，貼出慶祝50週年「超值午/晚餐0元起」優惠券，指出每名網友限領1份，立刻被識破為假訊息，痛批合成圖粗糙、拙劣，並呼籲他人切勿上當。

從臉書粉絲專頁「麥當當」中可見1張「超值午/晚餐0元起」優惠券，上頭註明10種餐點均為0元，當中包括已停售的「四盎司牛肉堡」，但由於該粉絲專頁部份貼文轉載自麥當勞官方粉專，因此不少網友誤信真有此50週年慶祝活動，在貼文下方留言參加。

麥當勞過去也曾被散佈不實謠言，當中包括有心人士利用通訊軟體「LINE」成立假的麥當勞帳號，指示民眾加入好友後就可獲得優惠券，或是能獲得免費的貼圖，麥當勞對此提醒民眾切勿轉傳不實訊息，也別輕易點選加入好友或參與活動，以免個資外洩。

臉書粉絲專頁「麥當當」今日貼出的假活動，稱網友只要留言就能獲得優惠券，期限至本月30日，目前該貼文已獲得1.7萬個按讚數、460個憤怒貼圖、262個大笑圖案、47個驚訝表情、36個愛心圖案與11個哭泣表情，共有超過2.4萬則留言數，且有逾1.1萬次分享。