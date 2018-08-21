殺蟲劑農藥「陶斯松」 最快9月公告水稻等蔬果作物禁用

2018-08-21 21:20

〔記者吳欣恬／台北報導〕「陶斯松」去年是我國殺蟲劑類農藥用量第一名，行政院農委會動植物防疫檢疫局今（21）天召開農藥技術諮議會，決議最快9月初公告限制使用範圍，希望能降低消費者取食風險。

防檢局說，近年國際相關科學數據的評估結果，「陶斯松」每日容許攝取量值 （ADI）由0.01mg/kg bw/day 調降為0.003mg/kg bw/day，根據藥毒所近一年的研究估算，國人的攝食量已超過管制上限（ADI的80％）。因此，今天經出席農藥技術諮議會的的專家學者討論後，決議限制「陶斯松」的使用範圍，刪除包括水稻、蔬菜類、柑橘類、荔枝、龍眼、桃、梅、李、梨、蘋果、枇杷、柿、棗等水果類的使用。

防檢局副局長鄒慧娟說，「陶斯松」是有機磷神經毒的殺蟲劑，國內主要用來防治薊馬、蛾類、水稻二化螟蟲以及荔枝椿象等害蟲。今天會議決議先以「陶斯松」的使用範圍中，刪除國人食用量大的作物，未來能使用「陶斯松」的，將剩下觀賞作物，包括花卉、樟樹、蓮花、菊花及咖啡和茶樹等等。

防檢局近期內將辦理法制作業，預告刪除相關使用範圍，並提供60天的公眾評論期，後續也將估算不同年齡層的攝食風險，並參考國際新科學報告，持續調整「陶斯松」的管理措施。

防檢局近年已陸續將劇毒農藥禁用，接下來將針對高用量，國人攝食量達ADI的70％以上的農藥陸續進行盤點，加以管制。

中興大學植物病理學系特聘教授曾德賜說，防檢局只知道「陶斯松」的進口量、總使用量，但主要用在哪些作物？用量多少？用在哪些地區等資訊都不知道，且「陶斯松」應用範圍廣，除了用於作物，也可能被用在畜禽舍等環境衛生上。他認為，防檢局決定要禁用或減用農藥，都應評估實際使用情形，不然，恐難以確實達到減量的目標。而且防檢局在尚未確定預告日期，也無配套措施的情況下，對外發布將限用「陶斯松」的消息，也可能導致農民大量囤貨。