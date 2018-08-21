業績未達標挨罰深蹲60次 上班族橫紋肌溶解險傷腎

2018-08-21 18:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕一名年輕人日前因業績未達標，被公司主管開玩笑要求做深蹲60次，之後大腿痛到無法走路，就診發現橫紋肌溶解、肌肉酵素上升到4萬9770，正常值應小於200，差點造成急性腎衰竭。三軍總醫院腎臟科醫師朱柏齡表示，橫紋肌溶解若不治療可能造成急性腎衰竭，嚴重者須洗腎，過去甚至曾有太晚送院死亡病例。

朱柏齡說，這名病患平常較少運動、BMI值高，可能因運動超過體能負荷而有運動型橫紋肌溶解。

朱柏齡自嘲，自己體能也不錯、每週慢跑兩到三次，也想試試看深蹲60次來體驗病患的痛苦，結果做了36次就受不了了，走路還會有「鐵腿」的感覺。

「橫紋肌溶解」是指人體的橫紋肌因急速損傷，導致肌肉細胞壞死及細胞膜被破壞，肌肉的蛋白質及肌球蛋白滲漏出來，而進入血液中，經過腎臟轉變成尿液，這些肌球蛋白就是造成腎臟損傷主因。

朱柏齡說，「橫紋肌溶解」症狀是會出現劇烈肌肉疼痛，當肌球蛋白出現在尿中時，尿的顏色會呈現如黑咖啡或醬油一樣的深棕色。

朱柏齡提醒，體能訓練要依照個人體能狀況而定，不要逞強；他提到，美國德州曾有一名廿歲大學生因上課遲到15分鐘，被老師懲罰做蹲下站立之動作35分鐘，結果造成橫紋肌溶解，住院治療一週，後來學生委託律師告校方，要求一百萬美元之傷害賠償。＃