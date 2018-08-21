林內再添旅遊秘境 三號水門堤防頂步道成亮點

三號水門堤防上的彩繪品質極佳，相當精緻。（記者詹士弘攝）

2018-08-21 17:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內鄉水利博物館的落羽松是全國性知名美景，現在又將增添旅遊秘境，鄉公所去年向水利署爭取到1600萬元，在濁幹線三號水門堤防打造人行步道，從步道近可欣賞濁水溪，遠眺中央山脈、阿里山脈，將是林內鄉觀光新亮點。

林內鄉長張維崢表示，三號水門人行步道長約800公尺，經費1600多萬元，步道上設有2座水位監測亭，民眾可以在此休憩、避日躲雨，在亭內享受輕風吹拂，暑氣全消，抬頭三號水門就在眼前，一旁是濁水溪流，遠眺可見中央山脈、阿里山脈，如果天氣晴朗，甚至可以看到玉山，即將到來的秋天，濁水溪河床芒花盛開，一片白色花浪與濁水溪水相輝映，美景可期。

張維崢表示，堤防上還有巨型彩繪，繪有林內的落羽杉及水利設施等美景，堤頂步道設有太陽光電照明，晚上有如夜間光廊，方便鄉民運動，工程預計9月底完工，屆時民眾又多了休憩的好去處。

三號水門堤防上的彩繪品質極佳，相當精緻。（記者詹士弘攝）

三號水門堤防上的彩繪品質極佳，相當精緻。（記者詹士弘攝）

遠眺可見中央山脈、阿里山脈。（記者詹士弘攝）

堤上的水位監測亭，是欣賞風景的好地點。（記者詹士弘攝）