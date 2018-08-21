職場安衛 南市5企業獲全國優良單位

勞動部選拔職業安全衛生優良單位及人員，南市5企業榮獲全國優良單位，南市勞工局將於10月5日公開表揚。（記者王涵平攝）

2018-08-21 14:59

〔記者王涵平／台南報導〕勞動部選拔職業安全衛生優良單位及人員，南市5企業榮獲全國優良單位，南市勞工局將於10月5日公開表揚。

勞工局表示，陸軍航空基地勤務廠、台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處、台灣汽電共生股份有限公司官田廠、統一企業股份有限公司新市廠、利德工程股份有限公司（白河水庫防洪防淤隧道新建工程）獲選為全國職安優良單位，統一企業新市總廠陳建源、群創光電樹谷分公司楊朝安獲得全國職安優良人員功績獎。

南市勞工局長王鑫基表示，連續第2年獲獎的陸軍航空基地勤務廠，積極配合全國職場安全健康週活動，並通過台灣職業安全衛生管理系統驗證；統一企業新市廠也是第2年得獎，對內落實安全作業標準、注意安全防護的細節，對外以安衛家族運作，「大廠帶小廠」經驗傳承，協助承攬商自主管理，改善職場工安設施，防止職業傷害意外的發生。另3家是第1年得獎。

王鑫基呼籲南市企業透過TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統，持續推動安全衛生管理制度，建立自主管理的安全衛生制度，提高企業持續改善競爭力，也讓勞工朋友皆能在職場上安全的工作。