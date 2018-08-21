婚紗照拍成「普度風」 新娘崩潰：看到自己被嚇死！

網友PO出「普度風」婚紗照和「金童玉女」對照圖。（圖擷取自爆怨公社）

2018-08-21 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕浪漫唯美的婚紗照是許多新嫁娘的期待，一名女網友看到自己的婚紗照，卻大大崩潰，PO文說「農曆七月看到自己婚紗照被嚇死，現在婚紗流行金童玉女風格嗎？」

女網友在臉書「爆怨公社」PO出圖文，只見婚紗照中，男的穿黑色西裝，女的穿金色和紅色相間古代禮服，表情肅穆，原PO還附上另一張「金童玉女照」互相對照。

這名女網友說，「農曆七月看到自己婚紗照被嚇死。現在婚紗流行金童玉女風格嗎？」她表示，諮詢婚紗公司，對方竟回應這是原圖，不是修圖修壞。但她實在不敢婚宴上放這些照片觸霉頭，跟婚紗公司反應也沒用，因為要「加價」重拍，很怕再拍出一組「普度風格」的。她不禁說「婚宴在即有人比我更慘的嗎？」不知怎麼跟長輩交代。

許多網友要原PO公布店家，避免有人再踩雷，也有網友留言回應，「這攝影師有事嗎？」「以為是什麼農曆七月強檔鬼片！」「人家普普風，你這家魂攝普渡風，搞成你們金童玉女來相見，以為七月拍鬼片宣傳照逆...還收錢咧！」

女網友還說，對方（婚紗業者）說這種照片很多人可以接受，是她個人問題，強調「這是層次，我不懂美，說我感官有問題...」