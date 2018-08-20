中市花博親善大使 187學生熱情迎賓

亞洲大學的「花博親善大使」。（中市府提供）

2018-08-20 13:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府持續招募花博志工，並從中遴選最具青春活力的學生，擔任「花博親善大使」。花博志工資源中心今日說，目前已有14所大學、2000多位學生報名花博志工，其中5所大學、187人擔任親善大使，將學習國際禮儀課程等，讓國際看到台中的青春熱血。

市府表示，花博親善大使的對象是學校有禮儀接待課程的相關科系，或是社團以服務接待為主。僑光科技大學觀光與休閒事業管理系有128人報名，是報名親善大使陣容最龐大的隊伍，他們每學期經過每週2小時的國際禮儀訓練，將在花博展現最專業的服務品質。

來自嶺東科技大學的學生，是由觀光與休閒管理系的餐旅服務社大二同學組成，透過社團課程、參與校內外專業服務禮儀接待活動，增加專業接待技能；朝陽科技大學的同學則由親善服務社團組成，勇於接受挑戰，展現最佳形象代表團隊。

報名花博親善大使的弘光科技大學學生主要來自餐旅管理系，重視如何讓遊客享受賓至如歸的服務；而亞洲大學的學生，來自Sunshine 親善志工社，社團精神帶著陽光般的笑容，不斷精進服務與禮儀專業。

花博志工資源中心表示，台中市目前有14所大學、2143位學生報名當花博志工，5所大學、187名學生擔任親善大使，盼讓國際看到台中的青春洋溢的軟實力。