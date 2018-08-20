南投副議長裝孝維？誇口台灣女壘亞運首勝獎金千萬 結果是..

擔任亞洲壘球聯合會會長的南投縣議會副議長潘一全，在印尼雅加達亞運為台灣女壘隊加油、打氣情形。（記者謝介裕翻攝）

2018-08-20 10:19

千萬獎金是真的 實際上幣值卻是印尼盾

〔記者謝介裕／南投報導〕台灣女子壘球隊在印尼雅加達亞運會，台灣時間19日首戰對上韓國隊，雙方纏鬥到延長賽第8局，台灣隊才以3比2勝出，當下擔任亞洲壘球聯合會會長的南投縣議會副議長潘一全，立刻頒發首勝獎金1000萬元，消息傳回國內，體育界人士除為女壘健兒優異表現讚不絕口以外，也不禁要問：「1000萬元獎金是真的？」

依教育部國光體育獎章及獎助學金頒發辦法規定，亞運前3名的國光獎章獎金依序為300萬元、150萬元及90萬元，然而，女壘健兒第1戰勝出就獲頒1000萬元獎金，豈不比國光獎章獎金還多？也難怪令各界半信半疑，今日南投縣體育會總幹事洪銘惠一上班，便立刻引來各界關心、探詢。

洪銘惠指出，1000萬元獎金是真的，不過，並非新台幣，因為會長潘一全特別飛往印尼為台灣女壘健兒加油、打氣，礙於出入境相關法令規定，以及入境隨俗考量，所給的獎金當然是印尼盾，目前新台幣與印尼盾之間幣值約是1比500，換言之，女壘健兒們獲得的首勝獎金，僅2萬元新台幣左右，與國光獎章獎金尚有一大段落差。