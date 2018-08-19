高雄男大生到肯亞當志工 染瘧疾返台命危

高雄市左營區1名19歲男大生，暑假曾赴肯亞當志工，返台後出現忽冷忽熱的症狀，被確診為瘧疾且病危。病媒蚊示意圖。（美聯社）

2018-08-19 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市左營區1名19歲男大生，在今年暑假6月28日至8月3日曾赴肯亞當志工，但服用預防性抗瘧疾藥物奎寧時並未遵從醫囑，僅吃完3分之1療程，返台後還在高雄、新竹等地活動，8月13日至15日更出國去香港，近來身體出現忽冷忽熱的症狀，被確診為瘧疾且病危。由於香港和台灣並非瘧疾疫區，因此研判是在肯亞被感染。

綜合媒體報導，高雄市衛生局指出，男大生因為國際志工活動前往肯亞，出發前還有到旅遊醫學門診看診，醫師叮囑他必須要預防性服藥，但男大生還剩下3分之2的藥沒有吃完。回台後男大生開始發病，前天被確診為熱帶瘧原蟲感染，目前高燒且意識不清命危，在加護病房治療當中。

高市衛生局表示，瘧疾分為熱帶瘧、卵形瘧、間日瘧、三日瘧等等，以熱帶瘧最為嚴重，死亡率超過10％。瘧疾感染途徑為蚊蟲叮咬，主要病媒蚊為矮小瘧蚊，發病後會出現發燒、畏寒、冒冷汗、噁心、頭痛、嘔吐、疲倦等症狀，若沒有及時接受治療，將引發肺水腫、黃疸、肝腎衰竭甚至急性腦病變死亡。

雖然男大生住處及活動地點周圍5公里內並非矮小瘧蚊孳生處，但衛生單位保險起見仍展開防疫措施。高市衛生局呼籲，如果民眾要前往東南亞、非洲等疫區，最好到旅遊醫學門診詢問醫師預防事項，由醫師評估是否服藥或施打疫苗。