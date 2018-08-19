39秒快速解題 楊朝翔奪台灣高中數學競賽冠軍

台中私立明道中學的楊朝翔（左）闖入第20屆TRML個人賽的最終戰場，並在最終的數學計算競速賽中，以39秒速度成功解題，比第2名的1分13秒還快，奪下今年賽事的個人冠軍。（圖由九九文教基金會提供）

2018-08-19 14:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕考驗高中生頂尖數學實力、第20屆台灣區高中數學競賽（TRML）今舉辦決賽，在全台266支隊伍、4300師生中，台中私立明道中學的楊朝翔闖入個人賽最終戰場，並在最終的數學計算競速賽中，以39秒速度成功解題，比第2名的1分13秒還快，奪下今年賽事的個人冠軍。

主辦單位指出，今年賽事在全台共有266支隊伍、4300名高中師生參與，該賽事針對國內高中在學學生設計，每隊由15人組成，命題範圍在數論、代數、幾何及組合等4個主題，從18及19日起在北、中、南共5地較勁，今上午舉辦最終決賽。

賽事進到最後，個人賽在北、中、南等地有多人滿分，須加賽一分高下，其中台中市明道中學的學生楊朝翔與其他選手如新竹高中的劉羿賢、張原嘉等人表現優異，甚至加賽比到第二關卡，需用速度取勝，最後楊朝翔以39秒的快速解題，打敗銀牌的1分13分，成功拿下個人冠軍。

楊朝翔的指導老師劉昌龍表示，楊朝翔從小就對數學有興趣，自己會主動找坊間的競賽題來練習，而且下課時間也會熱心的幫同學解答題目，這次則是首度參加TRML，分析能夠摘下金牌主要是類似題目曾經做過，所以切入點也比較快。

另外，TRML的全國團體金牌是由嘉義高中許庭胖隊、台南一中哥踢隊、高雄中學熊寶貝隊、超越數隊等4隊拿下。

TRML主辦單位、九九文教基金會董事長何焱銘表示，數學是科學之母，TRML從民國88年第一屆只有79隊報名，持續成長到這幾年維持260到300隊，顯示TRML強調要打破數學「0與1」的舊式教育，即使只會算半題也是有其價值的觀念，已經逐漸受到各界肯定與支持。