機車考照及格率下滑 今年再增60題情境式考題

機車路考前年新增二段式左轉、變換車道、直角轉彎、停車再開等4項路考項目後，路考及格率已連2年不到70%。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2018-08-18 12:29

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕為提升民眾對於交通安全認知、取得駕照後上路能安全駕駛，機車考照從105年5月1日增加圖片式情境考題；同年6月1日新增二段式左轉、變換車道、直角轉彎、停車再開等4項路考項目。根據交通部公路總局統計，去年筆試、路考及格率，都較104年實施舊制時低6％至8％，公總表示，今年底前將再新增60題全新情境題，目前正進行最後審查，要讓筆試題目能更接近實際上路情況。

台灣機車密度亞洲第一，機車數量逾1380萬輛，平均每平方公里機車數超過380輛，各地路上隨處都可看見機車；不過機車被稱為肉包鐵，一經碰撞就可能造成嚴重死傷，根據統計，去年普通重型機車發生事故30日內死亡人數高達1051人、逾31萬人受傷。

雖然事故原因很多，騎士遵守交通規則，也可能遭其他駕駛人衝撞。因此，不僅汽車駕駛須具備正確交通安全觀念，騎士若能具備良好交通安全知識、防禦駕駛觀念，或許也能減少事故傷亡發生。

以往都被說台灣考照非常簡單，不過機車考照路考及格率，近5年來已逐漸下降，筆試加上路考，去年、前年都有約24萬人次不及格。主要原因是交通部近年從考照源頭著手，機車從增加筆試題庫、新增情境式考題、增加路考項目，汽車也新增實際道路考驗項目，降低民眾在駕訓班考到駕照後，不敢上路開車情況。

根據統計，普通重型機車路考及格率，從102年起就逐年下降，筆試題目從104年新增近千題後，及格率降到80％以下，前年推情境式考量後，全年及格率更只剩68.91％，去年則回升至70.13％。路考及格率則是逐年下降，從102年75.64％、103年72.03％、104年70.58％、105年64.31％，到去年創下近年新低的62.15％。