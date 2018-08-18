南投地牛又翻身！ 中部搖很大

南投從昨晚開始傳出多起地震。（圖擷取自中央氣象局）

2018-08-18 08:28

首次上稿 08:28

更新時間 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣埔里鎮昨（17日）晚接連發生3起地震，今天（18日）上午8時15分又發生規模5.0地震後，再發生2起地震，這幾起震央都相當接近。

南投埔里從昨晚6時9分發生規模4.8地震開始，6時14分又發生規模4.1地震，接著晚間7時30分再發生規模3.6地震，震央分別位在南投縣政府東偏北方34.6公里、34.8公里和34.7公里。

埔里繼昨天連3震後，今天上午也地震不斷。上午8時15分發生規模5.0地震，8時16分發生規模3.1地震，9時1分又發生規模4.1地震，震央分別位在南投縣政府東偏北方34.6公里、34.6公里和33.6公里。

從昨晚以來，規模最大的地震為今早8時15分的規模5.0地震，深度17.5公里，震央位在南投縣埔里鎮，最大震度達4級，國家級警報也即時發送給民眾。

當時網友表示，「台中好大的地震，怕爆」、「好大，還在搖」、「好大啊啊啊啊啊」、「台中有感」、「地震超大」、「台中夭壽大」、「雲林還在搖」、「彰化很晃」、「嚇到了」、「扯，還在搖」。（10：00更新）