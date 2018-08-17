藍營譏花博試營運不敢開放 中市府：內部測試非「試賣」

2018-08-17 16:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨市議員黃馨慧質疑，台中花博下月初試營運，但軟硬體工程嚴重落後，研考會管考也幾乎是紙上作業，才不敢開放一般民眾入場；市府回應，試營運並非「試賣」，而是開始辦理各種內部測試，工程、策佈展進度均即期進行。

黃馨慧今天召開記者會說，根據市府研考會花博管考的結案報告，顯示進度幾乎都是紙上作業，從各局處給的數據、資料拼湊而成，例如葫蘆墩公園的完工日期是在3月底，但5月9日現勘實況卻是現場黃沙一片，進度嚴重落後。

黃又說，多項軟硬體工程均有類似進度落後情況，廠商根本沒有到現場進行實際查核，難怪市長林佳龍為了怕被外界看破他施政效率很差的手腳，才決定不開放一般民眾在試營運期間入場，要求由專家學者進行總體檢。

市政府副秘書長郭坤明表示，花博園區的工程、策佈展、營運規劃等都按照期程辦理，試營運與開幕都會如期如質完成，但「試營運」不像百貨公司的「試賣」一般，直接開放民眾消費，而是開始辦理各種內部測試。

郭強調，營運人員已逐步進駐，也會辦理各營運中心與所有園區的壓力測試，確保開幕參觀環境安全、舒適又美麗；研考會指出，管考報告由外部專家提供相關建議、預警、風險控制等事項，花博與相關建設均已依期程陸續辦理完成中。