醫病》放射碘治療甲狀腺癌 孕育下一代無虞

病人進行放射碘治療後，出病房進行輻射檢查。情境照，圖中人物與本文無關。（記者蔡淑媛攝）

2018-08-16 22:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「放射碘治療之後可以懷孕嗎？」這幾乎是每個罹患甲狀腺癌的年輕女性聽到建議使用放射碘治療最擔憂的事，台中榮總核醫科醫師強調，採用放射碘治療絕對不會對女性懷孕造成危害，已有3名病人治療完整清除甲狀腺癌，並成功生下寶寶。

32歲的鍾小姐前年1月摸到頸部有腫塊，警覺就醫後確診罹患甲狀腺癌第1期，切除雙側甲狀腺後，進行2次放射碘治療，同年10月完成療程後不久就傳出懷孕好消息，今年7月已經生下寶寶，正在做月子。

台中榮總核醫科醫師林宜瀞指出，甲狀腺癌病人在甲狀腺完全切除後，或發現可能癌症復發或轉移，就需要放射性碘‐131清除殘餘甲狀腺組織，做根除性治療，依病情給予不同劑量的放射碘，可吸收消除甲狀腺癌細胞，再經排洩到體外，治療效果佳。

病人如果服用高劑量的放射碘，貝他射線在身體內射程短，消除甲狀服癌細胞，加馬射線則會射出身體外，臨床可偵測碘在體內分佈，了解病人癌症復發或轉移的可能性，但也可能造成週遭人員受到輻射，因此必須在特殊設計、有鉛隔離的同位素治療病房隔離數日，等法定安全曝露數值，才能離開。

林宜瀞說，法國針對甲狀腺癌病人接受放射性碘療法，不論男女都不會傷害生殖腺體，我國追蹤1萬多名生育年齡的甲狀腺癌女性病患，分析孕程及新生兒狀況，也不會增加母親子癲前症、妊娠糖尿病，胎兒自然流產、畸胎、早產等機率。

林宜瀞表示，甲狀腺癌可能與家族病史、早期接受放射腺有關，但大多數是病因不明，也提醒甲狀腺腫大幾乎是良性，不用過於驚慌，但仍要進一步檢查，甲狀腺癌經手術和放射碘治療後，10年復發率僅約5%。