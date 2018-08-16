工會質疑威逼 華航：家人難免意見不同

2018-08-16 17:51

〔記者陳宜加／台北報導〕桃園市機師職業工會通過罷工投票，目前進入最後協商階段，但華航機師質疑資方威逼，揚言將暫停協商、發動罷工。由於勞資雙方預計明天展開第二次協商，華航稍早向工會喊話：「家人難免會有意見不同，親兄弟更沒有隔夜仇。」

華航強調，自機師工會宣布罷工投票以來，華航從未放棄協商，談判過程中，雙方必定有些歧見，但從不排除獲得共識的可能，「一家人難免會有意見不同，親兄弟更沒有隔夜仇。」

華航表示，期待明日談判，雙方能盡釋前嫌，在國人見證下，讓紛爭盡快終止，雙方在談判桌取得雙贏。