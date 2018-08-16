嘉義縣府標售嘉義市、民雄和朴子6筆土地

2018-08-16 15:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府處分縣有非公用土地，今年到7月底已售出3筆土地共1521萬餘元，8月再度公告標售4標共6筆土地，分別位於民雄鄉、嘉義市及朴子市，預定9月5日開標；房仲業者評估標售底價，約鄰近土地市價5到8成，雖還是要看土地現況，但應會吸引有興趣的民眾瞭解。

嘉義縣財政稅務局8月公告標售的縣有非公用土地，民雄鄉民工段431地號及433之1地號合計629平方公尺，底價1012萬6千9百元，民工段431之2及433之3地號合計543平方公尺，底價841萬6千5百元，兩處使用分區均為第二種住宅區，換算每坪約5萬餘元。

嘉義市堀川段22之83地號，面積142平方公尺，標售底價達1008萬2千元，使用分區為第一種住宅區，換算每坪約23萬餘元；朴子市新寮段238地號面積287.41平方公尺，底價為959萬872元，換算每坪約11萬元，使用分區為第一種住宅區。

謝姓房仲業者說，縣府公告標售的民工段土地在光明六街與二街之間，屬新興發展的社區，附近土地市價約每坪8到10萬元；嘉義市堀川段土地在和平路與宣信街附近，該處土地位於市區鬧區，鄰近市價每坪超過30萬元；朴子市新寮段土地位於四維路二段朴子國中附近，該處市價約每坪12萬元。

嘉義縣財政稅務局長簡世明說，標售底價參酌內政部實價登錄資料，相關鄰近土地成交市場價格，考量擬出售土地地形、交通便利性等條件，做成初估單價，提經初、複估小組會議審議通過，簽報縣長核定辦理出售。