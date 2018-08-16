台南七股科技工業區討論10年終取得開發許可

2018-08-16 14:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕內政部今（16日）日召開「七股科技工業區變更開發計畫暨新訂細部計畫案」區域計畫委員會審查，由台南市政府秘書長方進呈率領市府團隊與委員充分溝通，順利取得委員認同，七股科技工業區將可取得開發許可後啟動開發，未來提供近萬個就業機會。

七股科工區計畫面積約141.35公頃，約77.5公頃土地供廠商設廠。市府表示，引進產業以低汙染、低耗能及低耗水的地方特色型產業為主，區內規劃公共設施用地面積63.85公頃，該開發案可提供平價且優質投資環境，有助南市整合產業空間發展佈局及解決沿海地區產業用地不足，以及提供當地工作機會。

市府表示，七股科技工業區開發，自2008至2017年歷經環評、農地變更、土地徵收公益性及必要性與開發計畫可行性規劃報告同意等相關會議多次審查，今天內政部召開區域計畫委員會第413次大會審查，終獲區域計畫委員認同，區委會審查順利，決議修正後通過取得開發許可。

方進呈表示，七股科技工業區開發案是市府重大建設之一，自台南縣市合併後，因產業用地需求殷切，市府基於地方產業發展與因應都市發展整體需求，即積極辦理七股科技工業區開發前的行政報編作業，未來七股科技工業區開發，將可吸引人口回鄉，預估可創造9540個工作機會，同步帶動七股周邊地區經濟發展及增加地方公共設施環境品質。