七夕約會新亮點 台中公園日式紅鵲橋超浪漫

2018-08-16 11:56

〔記者張菁雅／台中報導〕明天就是七夕情人節，台中市政府邀請國際燈光大師周鍊及其團隊，為台中公園設計燈光造景，將在明晚7時30分點燈，其中，日月湖上充滿日式風情的中山橋以赭紅色的線條燈打亮橋面，化身為浪漫紅鵲橋。

位於台中市北區的台中公園佔地約3萬2889坪，已有百年歷史，充滿是許多人的回憶。為賦予百年公園新風貌，建設局邀請曾為紐約自由女神像進行燈光設計的周鍊及其合作團隊，在台中公園進行光環境再造計畫，日月湖、湖心亭、噴泉、中正橋、中山橋等湖邊環境，以各式燈具及多彩LED燈光，營造浪漫的環湖景色。

經過燈光點綴後，湖心亭在夜間遠望猶如一座矗立湖中的美麗宮殿；日月湖底也裝設LED水底燈，會隨著時間和噴泉變化，調配投射燈光變換顏色，晚間也能清楚看見噴泉水舞之美。

日月湖上充滿日式風情的中山橋，以赭紅色的線條燈打亮橋面，橋底下兩側裝設投光燈，打亮牆底下紅色結構，看起來就像一座牛郎與織女相會的紅鵲橋。而中式磚造的中正橋則在拱橋兩岸安裝投射燈，並在每個柱邊裝設踢腳燈，加上橋底中央的投光燈，凸顯出橋身美感與流線感。

建設局表示，台中光環境再造計畫將於明晚7時30分正式點燈，歡迎情侶們前來感受浪漫氣氛，未來公園也將配合節慶、假日及活動需求，以多種燈光變場模式，讓公園在夜裡更熱鬧。