這縣長是火車控 體驗1日列車長263人同行

2018-08-16 11:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕很喜歡搭火車趴趴走的彰化縣長魏明谷，是標準的坐火車控，今天他扮演1日鐵路列車長，戴著帥氣的車長帽，帶領校長、候用校長和教育處官員，一行236人，浩浩蕩蕩搭上台鐵專列「谷勵號」火車前往宜蘭縣，展開2天1夜的「精進課程品質、美感教育」參訪行程。

長期以來，魏明谷由於視力的關係，無法考駕照，無法自行駕車，從擔任縣議員開始，每逢議會開議期，大都搭公車往返員林市和彰化市，之後選上立委要到立法院開會，改搭火車北上，除非行程很趕才會搭高鐵，否則，都會以火車做為往返彰化縣和台北市的交通工具。

魏明谷說，從小莫名其妙自己就很喜歡搭火車的悠閒感覺，特別是坐在靠車窗的座位，從玻璃窗看出窗外視景，農田、溪流、海洋景象快速閃快，心情隨著映入眼簾的絢麗景象而飛揚，他記憶猶新，在其首任立委卸任前夕，他專程搭火車，到宜蘭、花蓮、台東等地，那時純粹就只是想搭火車散心。

今天早上，縣府一行263人，從彰化火車站搭乘台鐵專列「谷勵號」火車北上宜蘭，站長邵宏松陪同魏明谷一起站在月台前與乘客們寒暄，為這次搭火車之行揭開序幕，場面熱鬧。

魏明谷說，他希望藉由專列火車之行，讓校長們輕輕鬆鬆言談交流，更由校外參訪與其他縣市學校互動，拓展視野，精進教育品質。

教育處長鄧進權說，專列火車取名「谷勵號」有兩種寓意：其一，在「鼓勵」校長面對未來變局，要勇於任事、圖謀創新，既要落實108新課綱，更要實踐彰化縣教育願景；其二，在期許校長要為教育更加「勤勉」（谷勵、骨力，台語偕音），因為學校是服務縣民的第一線，校長勤勉帶頭讓教師團隊落實政策，讓教育「有感」提升。

2天參訪行程，今天走訪宜蘭縣壯圍國中、北成國小、湖山國小及中山國小，明天走訪桃園巿楊梅國中、祥安國小、迴龍國中小及青溪國小共8校。