藍營批蓋捷運圖利誰？ 南市府：奠定台南百年發展

2018-08-15 23:52

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行交通局業務報告，國民黨等在野黨議員猛批台南捷運兩條路線增為3條，還要延伸到高雄，屆時沒人坐恐會拖垮財政，質疑紅藍綠捷運到底要圖利誰？

市府則嚴正聲明，先進運輸系統的規劃均經過審慎評估，分為優先路網、二期路網及未來路網，路線行經南市精華區、人口稠密地區、機場等重大交通節點，均是民眾迫切的交通需求，也是奠定未來南市百年發展的交通基礎建設，沒有圖利的問題。

包括國民黨議員蔡育輝、王家貞、蔡淑惠、洪玉鳳、林美燕、李中岑、盧崑福和林燕祝等人，今天在市議會進行的交通局業務報告時，批評賴清德卻為了選舉，將捷運路線增為3條，預算由440億增為750億元，還要延伸到高雄。

他們質疑說，沒人坐的列車屆時恐會拖垮財政，而且所經之處皆為財團新建案，捷運到底要圖利誰？若真要建設捷運，路線規劃就要在人多的地方設站，或目前景點多、人口多的安南區。

交通局表示，南市從102年起著手規劃適合大台南地區交通環境的先進運輸系統，其中，優先路網藍、綠、紅3線總經費750億元獲得行政院納入前瞻基礎建設內，日前並核定1.16億元可行性研究評估經費及綜合規劃經費。

交通局表示，為避免重蹈高捷單一路線營運初期陷入運量不足窘境，優先路網規劃藍、綠、紅3線並進同時啟動，建構串聯台鐵、高鐵、安平港、台南機場、高雄小港機場等重要交通節點的完整的初期路網。

交通局指出，優先路網3條路線沿線包括台南市精華區中西區、台南火車站、市政中心、安平港（綠線）、人口最稠密的地區東區、永康區（藍線）、串聯台南機場、奇美博物館、高雄小港機場（紅線與高捷北延接軌），沿線鄰近民眾均可利用藍、綠、紅3線相互轉乘或結合大台南公車、T-Bike系統，滿足各項交通需求。

交通局說，台南人口雖不如北、高，但並非就不能發展先進的軌道運輸，歐洲有不少人口數不足百萬的城市，但仍建設捷運軌道運輸結合傳統鐵路、輕軌、公車等不同運具相互轉乘，來解決公共運輸的需求。南市先進運輸系統是以奠定台南市未來百年發展的交通基礎建設，不單只解決城市交通問題，還可促進城市觀光及帶動整體經濟發展。