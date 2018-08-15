吸引年輕世代 全台首輛「動漫捐血車」現身西門町

位於西門町峨嵋街上的峨嵋號捐血車已「改頭換面」，漆上台灣動漫家「藍旗左衽」作品《妖怪公館的新房客》中的人物。（圖擷取自台北捐血中心）

2018-08-15 18:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北捐血中心今（15）日指出，目前位於西門町峨嵋街上的峨嵋號捐血車已「改頭換面」，漆上台灣動漫家「藍旗左衽」作品《妖怪公館的新房客》中的人物，成為全台首輛「動漫捐血車」。

台北捐血中心表示，西門町的峨眉號捐血車每年捐血量可達創5萬袋的成績，是1輛歷史悠久的捐血車，為吸引年輕學生捐獻熱血，此為第1次迎合年輕世代換上新裝，在車輛外觀漆上動漫人物，民眾若在明（16）日到峨眉號捐血，還可拿到限量版的《妖怪公館的新房客》抱枕，或是冰品兌換券。

台北捐血中心提到，民眾若於本月20日起在北北基的台灣血液基金會固定捐血地點捐血，或於本月27日在宜蘭、花蓮捐血站捐血，都有可能免費得到該動漫的相關飾品，但捐血中心強調，限量抱枕只有明日會於峨眉號贈送於成功捐血的民眾。

《妖怪公館的新房客》為台灣女性女性輕小說作家「藍旗左衽」筆下作品，目前銷售量已逾40萬冊，使她成為金石堂、博客來等書店之年度暢銷作家，「藍旗左衽」還有另一作品，名為《蝠星東來》。

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