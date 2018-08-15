林佳龍宣傳花博全國走透透 首站到宜蘭

台中市政府到宜蘭國際童玩節宣傳花博，受到民眾歡迎。（台中市政府提供）

2018-08-15 19:10

〔記者張菁雅、江志雄／綜合報導〕台中花博將於11月3日開幕，台中市長林佳龍為宣傳花博，將全國走透透，首站今日到宜蘭國際童玩藝術節，除與宜蘭縣副縣長余聯興簽署「台中宣言」，並公布明年2月25日至3月1日為花博的「宜蘭週」，花蓮、台東則為3月4至8日，宜花東縣民屆時只要於購票窗口出示身分證明文件，即享花博門票半價優惠。

宜蘭國際童玩藝術節正在冬山河親水公園，將於19日閉幕，接著登場的大型國際活動就是台中花博，因此林佳龍選擇宜蘭做為全國走透透的首站，並與余聯興共同簽署「台中宣言」。

林佳龍表示，為將花博倡議的綠色生產、自然生態及人文生活理念推廣出去，目標是邀請100個城市共同簽署「台中宣言」，目前已有50多個國外城市響應，宜蘭則是國內第一個簽署的縣市，期盼「花博不只是台中的花博，也是台灣的花博」，把台灣的花卉、園藝及農業呈現給全世界。

為了邀請花東民眾參與花博盛會，林佳龍當場宣布，台中花博特別推出「縣市週」活動，明年2月25日至3月1日為宜蘭週，花蓮、台東則為3月4至8日，宜花東民眾只要分別在上述期間，於購票窗口出示身分證明文件，就享有每人175元半價的優待票入園參觀；此外，宜蘭週活動也會呈現宜蘭文化相關主題。

余聯興指出，宜蘭童玩節已舉辦23年、共19屆，陪伴全國許多大小朋友們度過暑期的快樂時光，每年也邀請世界各國的團體來台演出，做了很好的國民外交，童玩節即將結束，台中花博接續登場，可以彼此交換多年來累積的心得與經驗，進行跨域治理的合作。

此外，花博吉祥物「石虎家族與歐米馬」全員出動，帶來花博舞的精彩演出，博得滿堂彩，他們也在現場與民眾合照，來自新北市周先生說，台中花博開幕後，一定會帶全家前往參觀。