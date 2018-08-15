路面封層變「黑白郎君」 南投新丹巷惹議

2018-08-15 15:33

〔記者謝介裕／南投報導〕布袋戲黑白郎君「道路版﹗」

南投縣名間鄉新丹巷係聯繫國道3號名間交流道的要道之一，怎料，重新鋪設柏油封層的路面，完工迄今不到1個月，雙線車道路況迥然不同，一邊又新又平坦，甚至黑到發亮，反觀，緊鄰國道的路面，則出現蜘蛛網狀的龜裂痕跡，還可見大小不一的灰白色碎石子，令地方民眾很難不與偷工減料作聯想，希望政府相關單位能儘速改善。

名間鄉民向本報投訴表示，新丹巷寬度從約4公尺至10多公尺不等，不但是名間鄉萬丹村與南投市千秋里往來要道，也是聯繫國道3號名間交流道及台3線的替代道路之一，長期以來，因大型車輛進出頻繁，導致路面坑坑洞洞、凹凸不平，危及用路人進出安全，在地方民眾多次陳情下，遂由水土保持局南投分局出面協助封層工作。

豈料，新丹巷在7月甫完成重新鋪設柏油的路段，不到1個月竟出現布袋戲「黑白郎君」般的異樣，靠近國道的路面伴隨著碎石脫落，出現一條條龜裂痕跡，使得路面又出現坑洞，另一邊車道則完好如新，對比之下好像兩個世界，也使得為民服務美意大打折扣﹗

地方民眾調侃說，近來溫度不斷飆高，真的熱到讓人快受不了，難道新丹巷也是如此，才會被熱到脫了層皮?該柏油封層工程品質之脆弱，實令人難以苟同。

水土保持局南投分局指出，新丹巷柏油封層工程雖已完工，但尚未驗收，該局接獲民眾對工程品質疑慮的心聲後，也立刻派員實地現場會勘，且由路面遺留的車輪輾壓痕跡，研判，應是柏油鋪設後、未緊實前，未能做好交管措施，才衍生路面龜裂等相關問題，已要求施工廠商盡快改善，並落實交管工作，避免類似意外重演。