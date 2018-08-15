公園水池清淤 竟發現二級保育類動物黿

豐樂公園水池清淤過程中出現二級保育類動物黿。（建設局提供）

2018-08-15 00:00

〔記者張菁雅、蔡淑媛／台中報導〕台中市豐樂雕塑公園內的水池正進行清淤工程，必須降低水位，並將水池內的動物先搬家安置。施工人員日前進行安置作業時，水池中出現一隻體型壯碩的動物，一開始以為是鱉。台中市政府建設局與農業局到場了解，竟是二級保育類動物「黿」，目前已安置在雲林一處養殖場。

豐樂雕塑公園的水池因水質優養化及雜質沈澱，常產生異味，建設局因此辦理水池清淤工程。而水池中棲息不少魚類、烏龜、鴨子，清淤前必須先將動物安置到別處。

水池在7月底開始排水，水量降至60公分左右後，建設局委託專業廠商展開安置作業。3天前，水位降到最低，工作人員在池底發現一隻身長超過90公分、重達37公斤的「鱉」，眾人驚呼連連，認為以此體型來看，應該壽命很長，是隻「神鱉」。

牠的力氣很大，重量又重，捕捉過程中極力想掙脫，數名工作人員花了一番工夫，才順利捕捉到。

工作人員立即通報市府，建設局第一時間會同農業局前往了解，確認是屬於二級保育類動物的「黿」，並啟動保育機制。建設局長黃玉霖表示，這隻黿前天已經送到雲林一處養殖場暫時安置，而豐樂公園水池預計9月底可重新注滿水位，黿後續將送到學術機構、動物園或回到原棲息地，建設局將與農業局進一步研究。

另外，由於過去市議員曾反映豐樂公園水池裡的小鴨不見了，由於黿主要是吃肉食性動物，建設局懷疑這些不見的小鴨是不是被黿吃掉了。

中興大學獸醫師高如栢則表示，這隻鱉體形不小，有可能是瀕臨絕種的黿，又稱為沙鱉，但一般稀有物種不太會放養到水池中，因此牠也可能是中華鱉，如果水中魚、蝦、蛙等食物夠多，加上牠是母鱉，體形是會長這麼大，但鱉不會以鴨之類的動物為食。