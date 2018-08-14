高雄市區新屋每坪10幾萬？ 不動產公會說話了

高雄市不動產開發商業公會理事長張永義駁斥高雄市區新屋每坪10幾萬買得到的不實說法。（記者葛祐豪攝）

2018-08-14 16:57

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市區新房每坪10幾萬買得到？高雄市不動產開發商業公會今天予以駁斥，強調這是「唱衰高雄的不實說法」，高雄市區新屋，每坪約30萬元上下。

最近網路流傳一篇「高雄市區新屋每坪只有10幾萬」的文章，凸顯南北差距，暗批高雄市在民進黨長期執政下，房價遙遙落後雙北。

理事長：唱衰高雄的不實說法

不少人紛紛打電話向建商詢問，每坪10幾萬的新屋在哪？高雄市不動產開發商業公會理事長張永義今天接受本報專訪，他強調這是「唱衰高雄的不實說法」，高雄市房價近年穩定合理上漲，市中心新屋每坪約30萬元上下，「10幾萬去哪買？」

張永義強調，目前高雄市要買到每坪10幾萬的新屋，要往郊區的楠梓、小港、大寮、仁武、橋頭、岡山等地尋找，連市區外圍的民族路附近，每坪也要23萬，鳳山澄清路每坪更達25萬。

張永義說，最近全台各地不動產公會理事長來高雄，感嘆雙北、桃園、新竹甚至台中等地的房價，近來紛紛降價求售，但原因是這些地方的房價漲幅太高。

張永義說，高雄房價這10年來是「穩定合理的慢慢漲」，例如楠梓區從每坪8萬元，逐年慢慢漲到15至17萬，因此不可能大幅回跌。

建商對高雄房市普遍樂觀，據統計，今年1至7月，高雄市新屋申報開工戶數達6487戶，比去年同期的2297戶大幅增加，預估全年可達1萬1000戶，創下近10年來新高。

張永義說，隨著高雄市重大交通工程陸續到位，預估這1、2年的房市是「量增、價持平」，他也呼籲建商應控制新屋數量，建案地點勿過度集中在某些區域。