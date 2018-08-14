百大青農張芸綺姊弟檔 世界茶葉大賽囊括金銀銅獎

張芸綺（右）與張立欣姊弟檔在苗栗縣泰安鄉山區種植高山茶，並創立「雪見高山茶」品牌，參加法國AVPA第一屆世界茶葉大賽囊括烏龍茶類1金、1銀、1銅及特別美食獎殊榮。（記者張勳騰攝）

2018-08-14 17:06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣第二屆百大青農得主張芸綺與張立欣姊弟檔，在泰安鄉山區種植高山茶，創立「雪見高山茶」品牌，參加法國AVPA第一屆世界茶葉大賽囊括烏龍茶類1金、1銀、1銅及特別美食獎殊榮；苗栗縣長徐耀昌今天頒獎表揚，張立欣說，未來會持續精進製茶技術，將台灣的優質好茶行銷全世界。

36歲的張立欣說，他與40歲的姊姊張芸綺是台中市豐原區人，於2011年在泰安鄉梅園村租了2甲半土地種植烏龍茶，當地海拔1400公尺，他們堅持不用除草劑及化學肥料採無毒栽培，並自創「雪見高山茶」品牌，經生產履歷認證通過，目前年產量約2000台斤。

今年7月初，張芸綺姊弟參法國AVPA農產品加值協會舉辦第一屆世界茶葉大賽，從15個產茶參賽國、共計113支好茶中囊括烏龍茶類1金、1銀、1銅及特別美食獎的亮眼成績。

兩姊弟從未在國內參賽，首次出國比賽就奪得佳績，張立欣直說，7年來從無到有，自己是第一代辛苦經營，獲獎就是肯定，未來會再精進製茶技術，並拓展產銷通路，也將投入國內茶葉比賽。