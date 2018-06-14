證明賴揆沒說錯！煮香蕉蘸醬油吃 美食作家示範

煮香蕉蘸醬油吃。（擷自黃婉玲的烹飪教室）

2018-06-14 10:01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「煮香蕉蘸醬油吃，這是古老的飲食文化，這一點賴揆並沒有說錯」！美食作家黃婉玲在臉書PO文示範分享，這是台灣過去農村曾有過的菜餚，貼文已超過300次轉貼分享，獲得網友熱烈迴響，還有人分享「香蕉排骨湯」作法。

黃婉玲示範說，將生香蕉煮約3、5分鐘，接著冰在冰箱一會兒，然後涼涼的切片蘸著蒜頭醬油當午餐，「此時香蕉的Q度，吃起來不會有濃郁的香蕉味，味道非常美好，一點也感覺不到恐怖的滋味」。

黃婉玲表示，早年台灣盛產香蕉，當颱風天打落一些未熟的香蕉時，農民不會將果實全數丟棄，反而會撿起來煮或蒸，這樣的烹煮動作可以使香蕉的果肉變熟，農家就會將這煮熟的生香蕉蘸蒜頭醬油配飯吃，這是台灣過去農村曾有過的菜餚。

除了香蕉以外，芒果也是如此，吹落的青芒果不一定做成情人果這樣的甜食，農家也會將青芒果削皮後切塊，蘸著蒜頭醬油當做一道菜配飯，這是過去農村生活因應大自然所延伸的生活機制。

黃婉玲表示，有些人聽到香蕉蘸醬油吃很恐怖，這一點能理解，就像她兒子第1次接觸鹹湯圓時，認為是個恐怖組合，因為他的印象中，湯圓是甜的不是鹹的，所以至今一直對鹹湯圓這道菜抗拒，但這只是長期對食材的既定印象，並沒有對錯。

「同樣的狀況反過來想，也許我們根深蒂固認為香蕉就是水果，其實早年農村產量過剩時，早就將香蕉入菜，做成炸香蕉、香蕉蝦夾等菜色」。她鼓勵大家勇於嘗試，也希望有關單位辦場活動，讓大家認識早年的香蕉入菜方法，同時也能讓大家了解台灣曾經歷過的飲食文化。

網友熱烈迴響，有人說「賴揆沒說要青綠色的香蕉才適合煮啊」；也有人說曾在白河吃到香蕉排骨湯，或分享自家的湯品，吃起來很像菱角排骨湯味道，但是香蕉的頭尾要切掉，燉爛一點比較好吃，香蕉皮可吃可不吃。