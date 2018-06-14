颱風最快今形成 彭啟明：對抗梅雨可能變防颱

台灣西南邊熱帶性低氣壓距離鵝鑾鼻西南西方還不到300公里，有機會發展成為今年第6號颱風「凱米」。（擷自中央氣象局）

2018-06-14 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕原本預期昨（13日）晚起全台由南到北會有顯著降雨，但因西南水氣在台灣南端巴士海峽整個東偏，只有在高雄屏東到台東有明顯降雨，其他地區雨勢不如預期，而今（14日）晨台灣西南方海域突然生成一個熱帶性低氣壓，最快今成颱，恐直撲高屏地區。

氣象達人彭啟明在臉書表示，這兩天的天氣劇本很戲劇化，幾乎所有都預測西南水氣北上，結果在台灣南端巴士海峽整個東偏，接近台灣南部陸地走向差約150公里，這差距若就整個西南氣流的分佈誤差不是很大，但對台灣預測的結果就差很大，雨下在海面上，僅高屏及台東有較大雨勢，其他地方降雨較弱，對台灣影響比較小。

反而在台灣西南邊的低壓今晨發展成為熱帶性低氣壓，目前距離鵝鑾鼻西南西方還不到300公里，同時有機會發展成為今年第6號颱風「凱米」（Gaemi，南韓提供，螞蟻之意）；彭啟明表示，這個系統大致往高屏移動，今晚到明晨穿越進入東部海面，也有可能拖到週五（15日）才通過，「一下子要對抗西南季風或梅雨鋒面的型態，一下子可能有機會轉為防颱了。」

彭啟明指出，這雨勢降雨主要偏向嘉義以南還有東半部，由於預報顯示該系統移動有點快，大雨時間應不會持續太久，其他地方是多雲偶有短暫陣雨的天氣，未來幾天到端午節前後，整體還是偏西南風的環境，水氣較多，中南部陣雨的機會仍較多，中部以北降雨則是多雲偶陣雨的類型。

彭啟明認為，目前來看，台灣似乎有躲過這波連續性強降雨威脅的趨勢，但麻煩是降雨不如預期，對未來水資源的管理會成為較大壓力，要是真的累積水量不多，部分見底水庫要撐到下一個颱風來，那壓力相當大。