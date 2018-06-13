推動寬頻到戶 NCC修法強制新建物保留寬頻管線

2018-06-13 17:10

〔記者劉力仁／台北報導〕現行建築物常未預留足夠空間供有線電視業者設置同軸電纜或光纖，導致纜線外掛、損及市容，國家通訊傳播委員會（NCC）今天通過修改相關法規，明定新建築物電信設備及預留空間應納入同軸電纜及其相關設備，加速推動國家寬頻建設。

NCC委員會今天通過「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」及「建築物屋內外電信設備設置技術規範」修正草案，將有線電視纜線及相關設備納入建築物電信設備及設置空間範疇，除提供業者公平競爭環境及滿足建築物使用人通訊傳播基本需求外，也希望藉由完備新建築物屋內電信設備寬頻建設，促進智慧建築與數位生活應用等創新服務發展。

NCC發言人翁柏宗表示，目前有線電視業者透過同軸電纜或光纖連接至訂戶家中，提供有線電視服務或寬頻上網服務。但因法令規定不完備，目前建築物一般未預留足夠空間供有線電視業者設置同軸電纜及相關設備，導致纜線外掛、損及市容，也影響國家推動寬頻網路建設進程。

105年有線廣播電視法修正發布後，有線電視業者在法律授權下，已可無償連接使用該建築物之電信設備，因此NCC修正相關法規，除了明定新建築物電信設備及預留空間應納入同軸電纜及其相關設備外，為兼顧建築物起造人及使用人權益，引入之纜線與設備，將與現行應引入之光纖及相關設備，一起共用引進管、電信室及昇位線架，最後完工審驗由NCC把關，以確保施工品質。

翁柏宗說明，自105年8月5起，光纖已列入一定規模以上新建築物建造時必備之電信設備，但目前仍有許多有線電視業者以混合式光纖同軸網路（HFC）提供服務。基於保障建築物使用人可選用不同有線電視業者之權益並促進業者間公平競爭，NCC仍保留同軸電纜納入建築物電信設備之範圍。但建築物所在地如果位於主管機關公告當地有線電視系統均可實行光纖供裝地區，建築物起造人可不需設置同軸電纜及其空間，確保建築物起造人及所有人權益。