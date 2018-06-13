台南文學獎、古典詩主題徵詩 即起收件

第8屆台南文學獎徵件暨第4屆古典詩主題徵詩起跑，邀台南大內成長的《花甲男孩》楊富閔（左3）擔任代言人，鼓勵青少年朋友多寫作投稿。（記者王涵平攝）

2018-06-13 14:19

〔記者王涵平／台南報導〕第8屆台南文學獎徵件暨第4屆古典詩主題徵詩起跑，南市文化局歡迎全國寫手，共同競逐文化首都的文學桂冠。

南市文化局表示，台南文學獎今年邁入第8屆，多元的徵選文類與開放的書寫題材，青少年組別從第4屆開始增設，提供12歲至18歲的國、高中生書寫的舞臺，為鼓勵青少年朋友對於文學創作的熱忱，今年特邀台南大內成長的《花甲男孩》楊富閔擔任代言人，以其創作經歷與文學成就作為榜樣，吸引年輕族群對於文學創作產生動力，以發掘更多優秀的創作人才。

古典詩今年以「億載江潮－臺南記憶古典徵詩」為主題徵詩，由各協辦詩社票選決定。藉由「億載金城」所歷經的變遷來象徵時光浪潮，各時期激盪交流的文化沉積，成為傳統與創新的動力。鼓勵喜愛古典詩創作的朋友，表達對台南記憶的追述，留下可吟唱的詩篇。

台南文學獎即日起開始收件至7月5日止，一般組及青少年組（12-18歲），一般組分台灣閩南語創作（現代詩、散文） 及華語創作（短篇小說、散文、報導文學）、劇本，青少年組分新詩、散文創作，總獎金達104萬元。

古典詩主題徵詩體裁分為一般組的七言律詩三首（每首均需有題目，或三首聯章），學生組為七言絕句一首（需有題目），總獎金達15萬元。簡章及報名表請逕自台南文學獎網站及古典詩主題徵詩網站下載。