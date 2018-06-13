吃粽不增重 桃醫DIY食譜看這裡

2018-06-13 13:45

［記者陳昀／桃園報導］端午節將至，許多人要應景吃粽子，衛福部桃園醫院今天舉辦包粽活動，教大家如何料理符合「三低一高」原則，低油、低鹽、低熱量、高纖的紅藜雞肉粽，並搭配青菜、水果當正餐吃，一餐以一顆為佳，才能「吃粽不增重」。

桃園醫院院長鄭舜平指出，市面銷售的粽子常用五花肉或豬油拌炒，往往油脂過多、纖維低、高熱量且口味重，不少民眾也習慣單吃粽子而忽略飲食均衡。

桃園醫院營養科營養師洪凱婷說，這次設計的紅藜雞肉粽是以低脂去皮的雞腿肉取代傳統五花肉、鹹蛋黃，米飯直接使用饀料的滷汁拌均，不經油炒步驟，減少油脂、飽和脂肪酸攝取，且選用大溪紅藜、八德區八三么米（芋頭香味）取代糯米，並選用選用杏鮑茹、香菇等多纖食材當作餡料，食譜可上

下載。

她提醒，端午節吃粽時應該減少調味、沾醬，並搭配新鮮青菜或青菜湯，餐後吃水果，才能享受美味又不失健康。

桃園醫院營養科營養師吳宛蔚說明，市售粽子五花八門，1顆中型粽熱量相當於一碗半飯量，2、3顆粽子熱量就破千，建議一餐吃1顆為佳，避免血糖過高。

她說，建議糖尿病患者選擇高纖維的全穀粽，市售的豆沙粽、水晶粽內餡多會添加蔗糖，容易讓血糖不穩定，建議不妨選擇自己動手包，以代糖取代。