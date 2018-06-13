備戰連假東部返鄉潮 大都會釋國道疏運優惠

2018-06-13 11:13

〔記者黃建豪／台北報導〕這週六起，大部分民眾將迎來端午節三天連假，要從北部地區往返東部地區的民眾可留意，台北大都會客運，從6月15日至6月18日期間，將提供從新店大坪林站區國道客運9028線，往返宜蘭縣蘇澳、羅東地區，與花蓮市區的端午疏運優惠票價，以往返蘇澳為例，就有將近85折的優惠，若使用電子票證者，另有全票21元的折扣。

大都會客運指出，台北客運與大都會客運共同經營的國道客運9028線自6月15日（週五）0時起至6月18日（週日）24時止，從新店大坪林往返蘇澳，全票優惠價145元（原價174元）、大坪林往返羅東，全票優惠價100元（原價120元）。

另外，若是持電子票證，直接在車上刷卡來購票，搭乘宜蘭地區所屬的市區或公路客運轉乘9028國道路線，還可再享全票21元、半票11元的額外優惠，以蘇澳為例，搭乘宜蘭市區121路線至蘇澳車站轉乘9028路線，全票價格，就會從端午疏運優惠的145元中，再扣21元，最後折扣價為124元，相當於原價的7折。

若是要前往花蓮的民眾。大都會客運表示，同樣可搭乘大坪林站國道客運9028線，購買鐵公路聯運票（全票209元，半票110元），先搭車至羅東站後，再轉乘台鐵前往花蓮，自花蓮返回新店時，可使用電子票證搭乘台鐵至羅東站轉乘9028線，享國道客運票價優惠，使用電子票證者從花蓮往新店全票僅需196元。

大都會客運也說，連假期間，國道五號會機動實施大客車通行路肩及主線儀控，配合國5北上機動實施宜蘭至頭城路段，開放大客車通行路肩及主線儀控措施，因此，若是搭乘國道客運，將會比自行開車節省約30分鐘至40分鐘的行車時間。