竹市南寮親子沙灘 端午連假辦「水花派對」消暑

端午連假何處去？新竹市政府在端午節連假第二天、即17日下午舉辦夏日消暑水花派對，邀請大小朋友來歡度假期。（記者洪美秀攝）

2018-06-12 17:03

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市今年因台68快速道路延伸的南寮大道工程仍在施工緣故取消端午節龍舟競賽活動，但仍在端午連假第2天、即17日週日下午在南寮貝殼公園及親子沙灘舉辦水花派對，邀請親子來戲水，還可看劇團表演、吹海風聽音樂，觀賞魚麟天梯的無敵海景，並品嚐附近美味海鮮佳餚，一起消暑過端午。

市長林智堅說，市府將在端午連假第2天，即17日下午4點到8點，在南寮貝殼公園、親子沙灘舉辦水花派對戲水活動、還有yoyo家族帶動唱、好玩的劇團表演以及音樂演唱，現場還有小小明星泳裝走秀，邀請大小朋友一起來南寮戲水及歡度佳節。

新竹市南寮國小附設幼兒園的小朋友，今天在親子沙灘，搶先預演「小小明星泳裝走秀」，孩子展示泳圈、水槍等下水裝扮，讓現場民眾都說實在太萌了。

林智堅說，他常來新竹漁港視察，在不同時段都遇到許多親子到親子沙灘，就連自己的3個孩子每逢假日也吵著要玩沙、玩水、溜滑梯，或到17公里海岸線騎腳踏車，每逢傍晚夕陽，魚鱗天梯更吸引許多年輕人來看無敵海景，更有新人來拍婚紗，讓新竹漁港見證並記憶人生的重要時刻。

林智堅說，新竹漁港因突堤效應，出現漂沙積沙問題，漁業功能式微，他上任後投入10億元經費，逐漸改變漁港樣貌，無論是國際風箏賽場、親子沙灘、舊港藍白拖市集，都比過去有巨大轉變，很多業者跟他說，人潮終於回來了，現在每到假日，人潮強強滾，餐廳的生意比以前好太多了。

此外，為提升漁港易達性，銜接新竹漁港的台68快速道路延伸工程的南寮大道預計9月完工，漁港停車場工程也在進行中，各項系列建設透過規劃設計，如今才能按階段逐步實現；邀請全國民眾端午連假，帶孩子來南寮親子沙灘，感受新竹市美麗的自然生態、無敵海景。

產發處表示，17日當天，市府準備限量的戲水毛巾要送給大家，只要活動當天在臉書上拍照打卡、或者捐今年5、6月統一發票5張，在活動當天現場，經過工作人員確認後，就可獲得，數量有限，請民眾把握機會。