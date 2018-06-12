國中會考5A++學生 林右昌接見勉勵

國中會考成績日前揭曉，基隆市長林右昌接見8名成績均是5科A++優異學生，與去年總統教育獎得主、4科A++、1科A+的碇內國中學生方佳柔（右三）；林右昌致贈簽名新書，鼓勵學生未來要勇於面對挑戰與挫折。（記者俞肇福攝）

2018-06-12 11:57

〔記者俞肇福／基隆報導〕國中會考成績揭曉，基隆市市長林右昌今天（12日）在市府接見表揚8名成績均是5科A++優異學生；林右昌致贈學生《新台灣之光100：超越自我的夢想家》一書，鼓勵8位學生人外有人天外有天，不管碰到任何困難，都要有自信勇氣，勇於面對挫折繼續努力。

基隆市今年有3443人參加會考，包括銘傳國中黃文宏、彭茂廷、中正國中李品萱、江宗瀚、二信中學周孟柏、顏紹禾、安樂高中簡家凱、碇內國中葉德宏等8人，均是5科A++；其中銘傳國中黃文宏作文6級分，以滿級分為全市榜首。另外，去年總統教育獎得主碇內國中方佳柔今年會考成績4個A++、1個A+成績表現亮麗，市長林右昌特別予以嘉勉。

教育處長陳素芬表示，本市各國、市立高中均設有會考成績優異留在本市就學的獎助學金，過去基隆市優秀學生嚴重外流，赴外地就學卻相當辛苦，就近升學相對可節省時間和金錢支出，生活可獲周全照顧。