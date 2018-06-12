嘉義飛蟻大軍壓境 多到看了頭皮發麻

嘉義縣多個鄉鎮市從10日入夜後，常出現俗稱「大水螞蟻」的飛蟻部隊成群出沒，只要一開燈就吸引飛蟻成群飛舞，數量驚人。（讀者提供）

2018-06-12 10:46

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉、竹崎鄉、民雄鄉等多個鄉鎮市從10日入夜後，常出現俗稱「大水螞蟻」的飛蟻部隊成群出沒，只要一開燈就吸引飛蟻成群飛舞，數量驚人，讓人看了頭皮發麻，民眾懷疑是將下大雨的前兆；嘉義大學植物醫學系助理教授宋一鑫解釋，蟻類常於下雨前飛離巢穴交配，建議民眾緊閉窗戶或關閉燈光，牠們就會離開。

宋一鑫說，目前正值蟻類繁殖期，加上中央氣象局預報，13日起有西南氣流伴隨滯留鋒面影響，要嚴防豪雨致災，蟻類會在下雨前或高濕度環境中飛離巢穴交配；他說，不僅是嘉縣，他今早在嘉義火車站附近也看見遍布地上的蟲屍，顯示嘉市也有飛蟻出沒。

宋一鑫建議，民眾可將含紫外線、吸引昆蟲的的白色燈光，換成低色溫的黃光，減少飛蟻入屋機率。

中埔鄉前年與去年8、9月間也出現成千上萬隻的飛蟻部隊，不僅群聚戶外亮光處，甚至侵門踏戶鑽入門窗縫隙，鄉公所去年邀請彰化師範大學生物學系教授林宗岐調查，指出困擾鄉民的飛蟻是「扁琉璃蟻」、「疣胸琉璃蟻」，建議可在糖水加1％至3％的硼酸做為餌劑供其食用，蟻類約5到7天死亡，逐漸減少危害。